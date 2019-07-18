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18 Temmuz 2019, Perşembe
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İlk rakip Denizlispor

İlk rakip Denizlispor

'de 'nun fikstürü dün çekildi. , sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.

'de 'nun fikstürü dün çekildi. , sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Cimbom; ezeli rakibi ile 6. hafta evinde oynayacak. Sarı-kırmızılılar 9'uncu haftadada ve 13'üncü haftada deplasmanına gidecek.

  1. 18.7.2019
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