Galatasaray'dan altın Seri

UEFA'nın Finansal Fair Play denetiminde yer alan ve transferde ayaklarını sağlam basan Galatasaray turnayı gözünden vurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Fulham'ın Nice'ten 30 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına kiraladı. Yönetim, ismi ortaya atıldığında İstanbul'a gelmesi imkansız görünen Fildişili yıldızı 1.7 milyon euro'ya kiralayarak büyük bir iş başardı. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Jean Michael Seri'nin sarı-kırmızılıları tercih etmesi Fulham'ın da 'evet' demesinde etkili oldu.



YER YERİNDEN OYNAYACAK

ASLINDA Seri ile Milan da ilgileniyordu. Ancak Fulham'ın sahibi Shadid Khan, yeniden Premier League'e çıkacakları konusunda iddialı olduğu için Seri'ye bu sezon için vermedi ve Cimbom'a gün doğdu. Tabii Belhanda ve Ryan Babel faktörünü de unutmamak gerekiyor. Nice'te Seri ile birlikte oynayan Belhanda ve Fulham'dan takım arkadaşı Babel de Fildişili yıldızın Galatasaray'ı seçmesinde etkili oldu. Böylece üçlü halka tamamlandı. Cimbom'un yeni süperstarı bugün saat 09.30'da İstanbul'da olacak ve yer yerinden oynayacak gibi görünüyor.



SATIN ALMA OPSIYONUYLA!

BUGÜN önce sağlık kontrolünden geçirilecek olan Jean Michael Seri, ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Başarılı orta saha oyuncusunun yarın da Galatasaray'ın yurt dışı kampına katılması bekleniyor. Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya oyuncunun satın alma bedelini de aldığı iddia ediliyor.



ÇEYREK FİNAL PRİMİ ALACAK

Jean Michael Seri, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş ve kazanılan puan başı 5 bin euro kazanacak. Ayrıca Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görürse Seri 400 bin euro da prim kazanacak.?



ASİSTLERİYLE ÜNLÜ

Jean Michael Seri, Nice forması altında tüm dikkatleri üzerine çekti. Fransa'da forma giydiği 3 sezonda en fazla asist yapan 3 oyuncu arasında yer aldı.



* 31- Angel Di Maria

* 21- Jean Michael Seri

* 21- Thomas Lemar

* 20- Memphis Depay

* 20- Ryad Boudebouz

SERİ GELDİ; TARAFTARLAR COŞTU: KİMSE EMNİYETTE DEĞİL ARTIK!



* İzlemeyenler için tek cümleyle açıklayayım. Badou N'Diaye'nin vücuda prime Selçuk İnan yükle, çıkan sonuç Jean Michael Seri olur. @bilaciko

* Dünyanın en iyi 6 numaralı futbolcusudur; aksini iddia eden futbol cahilidir. @SBGS1905

* Emniyete gidin deyin ki, kimse emniyette değil. @GalaScore

* Michael Seri çok önemli hamle çok başarılı transfer. Türkiye'nin en büyük markası olan Galatasaray'a hayırlı olsun. @GalatasaraySMT

* Jean Michael Seri, Milan yerine Galatasaray'ı tercih etmiş. Ey koca Milan ne hale düştün... @Sametcayir ?

* Michael Seri'yi alarak Galatasaray yılın transferini yaptı. @zgr23874652?



İNGİLTERE'Yİ SALLADI

İngiltere Premier Lig'in geçen sezon Fulham formasıyla topla en fazla buluşan (2004), en fazla isabetli pas (1385) ve şut pası (57) atan oyuncu Galatasaray'ın yeni yıldızı Jean Michael Seri'ydi.



MÜKEMMEL- Mini yorum | Muhsin ERTUĞRAL

Fulham'da kendini tam olarak gösteremedi; ama Galatasaray'da çok etkili olur. Pas yüzdesi çok yüksek bir oyuncu... Topu kullanma üstünlüğü var. 8 numara pozisyonunda oynuyor olması çok büyük avantaj. Orta sahada önde topla buluşuyor; 50-60 top aldıysa bunların yüzde 80'inin doğru pas olarak kullanıyor. Bu mükemmel bir istatistik. Yanında onu anlayan oyuncular olursa, Galatasaray mükemmel bir hücum takımı olur. Fatih hoca topa daha çok sahip olan bir takım oluşturmak için Seri'yi istedi.