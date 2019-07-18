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18 Temmuz 2019, Perşembe
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bir ismi daha resmen açıkladı!

Galatasaray bir ismi daha resmen açıkladı!

'da harekatı devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar bir ismi daha kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

harekatına devam ediyor. Son olarak Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattığını açıklayan Sarı-Kırmızılılar şimdi de genç kaleci Okan Kocuk ile 4 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.
  1. 18.07.2019
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