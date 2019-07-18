Galatasaray bir ismi daha resmen açıkladı!
Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar bir ismi daha kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
- 18.07.2019
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mustafa inşallah emre mor gibi şımarıp yüzümüzü kara çıkarmaz
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Sağ bek arayan Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
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savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
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Jean Michael Seri İstanbul'da! Galatasaray son dakika transfer haberleri
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Yorum
By Mert Karşılama töreninde Albayrak'ı göremeyince içim cız etti .
Galatasaray bir ismi daha resmen açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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