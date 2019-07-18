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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray ’da

Galatasaray Avusturya’da

, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı 'ya geldi. , , , ve , takıma Avusturya'da katıldı.

, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı 'ya geldi. , , , ve , takıma Avusturya'da katıldı. Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan ile Younes , 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.

İKİ MAÇ YAPACAK
Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak. Almanya 1. Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden RB Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

  1. 18.7.2019
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