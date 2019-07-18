Galatasaray Avusturya’da

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya'ya geldi. Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma Avusturya'da katıldı. Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.

İKİ MAÇ YAPACAK

Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak. Almanya 1. Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden RB Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.