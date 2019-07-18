Forvete Yaremchuk

Galatasaray'da santrfor transferinde gündeme sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, 2017 yılında Gent'e transfer olan Yaremchuk'u listesine aldığı iddia edildi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Galatasaraylı yöneticiler Gent'te forma giyen Yaremchuk'un maliyeti hakkında bilgi almak üzere harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Yaremchuk'un menajeriyle de önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.



GENT'TE 12 GOL ATTI

Dinamo Kiev'in altyapısından yetişen Yaremchuk, 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer olmuştu. Geçen sezon Gent formasıyla 45 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki Yaremcuk, 1.91 boyunda ve Gent ile 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.



KABUL ETMEDİ

Galatasaray'ın göndermeyi düşündüğü Mitroglou'na Olympiakos'tan teklif geldi. Galatasaray'dan 2.6 milyon euro garanti para kazanacak olan golcü oyuncuya, Olympiakos'un yıllık 1 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. Yunanlı golcü aradaki 1.6 milyon euroluk kazanç farkı nedeniyle Olympiakos'u geri çevirdi.



