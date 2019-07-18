Forvete Yaremchuk
Galatasaray'da santrfor transferinde gündeme sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, 2017 yılında Gent'e transfer olan Yaremchuk'u listesine aldığı iddia edildi.
Galatasaray'da santrfor transferinde gündeme sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, 2017 yılında Gent'e transfer olan Yaremchuk'u listesine aldığı iddia edildi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Galatasaraylı yöneticiler Gent'te forma giyen Yaremchuk'un maliyeti hakkında bilgi almak üzere harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Yaremchuk'un menajeriyle de önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.
GENT'TE 12 GOL ATTI
Dinamo Kiev'in altyapısından yetişen Yaremchuk, 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer olmuştu. Geçen sezon Gent formasıyla 45 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki Yaremcuk, 1.91 boyunda ve Gent ile 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
KABUL ETMEDİ
Galatasaray'ın göndermeyi düşündüğü Mitroglou'na Olympiakos'tan teklif geldi. Galatasaray'dan 2.6 milyon euro garanti para kazanacak olan golcü oyuncuya, Olympiakos'un yıllık 1 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. Yunanlı golcü aradaki 1.6 milyon euroluk kazanç farkı nedeniyle Olympiakos'u geri çevirdi.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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