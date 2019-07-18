Emre Mor’u getiririm

Emre Mor'un temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital menajerlik şirketinin sahibi Eric Alonso, Galatasaray'ın kendileriyle görüşmesi gerektiğini söyledi. Radyospor'a konuşan Alonso, "İlk planda bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olması mümkün değil. Ama Galatasaray'ın görüşmesi gereken kişi benim. Kulüp beni yetkilendirdi. Eğer Galatasaray benimle görüşürse ben bu transferi böyle de neticelendirebilirim. Ben çözümden yanayım" diye konuştu.