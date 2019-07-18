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18 Temmuz 2019, Perşembe
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’u getiririm

Emre Mor’u getiririm

'un temsil haklarını elinde bulunduran Capital menajerlik şirketinin sahibi , 'ın kendileriyle görüşmesi gerektiğini söyledi.

'un temsil haklarını elinde bulunduran Capital menajerlik şirketinin sahibi , 'ın kendileriyle görüşmesi gerektiğini söyledi. Radyospor'a konuşan Alonso, "İlk planda bedelsiz olarak Galatasaray'a olması mümkün değil. Ama Galatasaray'ın görüşmesi gereken kişi benim. Kulüp beni yetkilendirdi. Eğer Galatasaray benimle görüşürse ben bu transferi böyle de neticelendirebilirim. Ben çözümden yanayım" diye konuştu.

  1. 18.7.2019
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