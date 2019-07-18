Emre Mor’u getiririm
Emre Mor'un temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital menajerlik şirketinin sahibi Eric Alonso, Galatasaray'ın kendileriyle görüşmesi gerektiğini söyledi.
Emre Mor'un temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital menajerlik şirketinin sahibi Eric Alonso, Galatasaray'ın kendileriyle görüşmesi gerektiğini söyledi. Radyospor'a konuşan Alonso, "İlk planda bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olması mümkün değil. Ama Galatasaray'ın görüşmesi gereken kişi benim. Kulüp beni yetkilendirdi. Eğer Galatasaray benimle görüşürse ben bu transferi böyle de neticelendirebilirim. Ben çözümden yanayım" diye konuştu.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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