Dominguez için nabız yokladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Dominguez için nabız yokladı

Dominguez için nabız yokladı

Dominguez için nabız yokladı

Sarı-kırmızılıların, Mönchengladbach forması giyen 'le ilgilendiği ileri sürüldü. , De Jong, Mlapa gibi isimleri kaybeden Alman kulübünün, Dominguez'i de satmayı düşündüğü belirtiliyor.

Sarı-kırmızılıların, Mönchengladbach forması giyen 'le ilgilendiği ileri sürüldü. , De Jong, Mlapa gibi isimleri kaybeden Alman kulübünün, Dominguez'i de satmayı düşündüğü belirtiliyor. 'ın henüz pazarlık aşamasına geçmediği bildirildi.
  1. 18.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dominguez için nabız yokladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN