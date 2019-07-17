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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Taffarel gidiyor

Taffarel gidiyor

'da bu sezon sözleşmesini yenilemeyen ülkesine dönüyor. 'den izin isteyen Taffarel'in ailesine yakın olmak ve bu nedenle 'nda çalışmak istediği ifade edildi.

'da bu sezon sözleşmesini yenilemeyen ülkesine dönüyor. 'den izin isteyen Taffarel'in ailesine yakın olmak ve bu nedenle 'nda çalışmak istediği ifade edildi.
  1. 17.7.2019
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