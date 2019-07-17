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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Seri'de mutlu son

Seri'de mutlu son

Sarı-kırmızılılar, ’ın 27 yaşındaki yıldızını renklerine bağladı. Seri’nin bugün ya da yarın gelmesi bekleniyor.

kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Jean Michael Seri'de mutlu sona ulaştı! 'la yapılan transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Fulham'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. futbolcunun bugün veya yarın 'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray, Seri'yi satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 milyon euro karşılığında kiralamak için teklifte bulunmuştu. Geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fulham, İtalyan devi Milan'ın da istediği Seri'yi değerine satmak istiyor. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Seri'nin 'in de katkılarıyla gerçek değerini bulmasını beklemeyen İngiliz kulübü, bu yüzden sarı-kırmızılı yönetimin teklifine olumlu yaklaştı.

BARÇA DA İSTEMİŞTİ
Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında kendisini Barcelona'nın da istemesine rağmen 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imzasını atmıştı.

  1. 17.7.2019
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