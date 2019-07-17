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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Samatta icin devrede

Samatta icin devrede

'da forvet defteri yeniden açıldı. Diagne'yi satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yeni bir golcü almak için girişimlere başladı. Gündeminde birçok isim olan sarı-kırmızılıların 'da forması giyen ile ilgilendiği ortaya çıktı.

'da forvet defteri yeniden açıldı. Diagne'yi satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yeni bir golcü almak için girişimlere başladı. Gündeminde birçok isim olan sarı-kırmızılıların 'da forması giyen ile ilgilendiği ortaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya ile boy gösteren Samatta, 3 maçta 1 gol attı ve ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından Genk'e geri döndü. Pazar günü sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Belçika basını, Galatasaraylı yetkililerin, görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde, Belçika'ya giden yöneticilerin Genk'in şartlarını öğrendiği, görüşmeden şimdilik sonuç çıkmadığı belirtildi.
  1. 17.7.2019
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