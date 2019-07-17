Garry Rodrigues protestosu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Garry Rodrigues protestosu!

protestosu!

Garry Rodrigues protestosu!

'ye olan konusunda 'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetim 9 milyon euro'ya sattığı Hollandalı oyuncunun ödenmeyen transfer taksiti için 'ın takımına yazısı gönderdi.

'ye olan konusunda 'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetim 9 milyon euro'ya sattığı Hollandalı oyuncunun ödenmeyen transfer taksiti için 'ın takımına yazısı gönderdi. Cuma gününe kadar süre tanındı. Aksi taktirde 'ya şikayet başvurusu yapılacağı bildirildi.
  1. 17.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Garry Rodrigues protestosu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN