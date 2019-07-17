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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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’da sorun çok!

Emre mor’da sorun çok!

'ın imzaya beklediği için bir pürüz biterken bir pürüz başlıyor. Emre Mor, 'dan alacaklarını istedi. Genç yıldızın, Celta Vigo'daki alacağını bırakmaya yanaşmadığı, İspanyolların da ödeme yapmak istemediği bildirildi.

'ın imzaya beklediği için bir pürüz biterken bir pürüz başlıyor. Başkan , "Kısa zamanda KAP açıklaması gelir" yorumunu yaptığı Emre için menajerlik firması araya girmiş ve transferin tamamlanmasını engellemişti. Menajerlik şirketinin ikna edilmesinin ardından transferin bitmesi beklenirken bu kez de Emre'nin alacakları çıktı ortaya... Genç yıldızın, 'daki alacağını bırakmaya yanaşmadığı, İspanyolların da ödeme yapmak istemediği bildirildi.

Emre Mor'un transferinde bir engelle daha karşılaşan Galatasaray yönetiminin, oyuncu ve Celta Vigo ile sürekli görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.
  1. 17.7.2019
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