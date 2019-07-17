Emre mor’da sorun çok!
Galatasaray'ın imzaya beklediği Emre Mor için bir pürüz biterken bir pürüz başlıyor. Emre Mor, Celta Vigo'dan alacaklarını istedi. Genç yıldızın, Celta Vigo'daki alacağını bırakmaya yanaşmadığı, İspanyolların da ödeme yapmak istemediği bildirildi.
Emre Mor'un transferinde bir engelle daha karşılaşan Galatasaray yönetiminin, oyuncu ve Celta Vigo ile sürekli görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.
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