Banega hamlesi
Galatasaray'ın bu sezon transfer favorileri arasında yer alan Ever Banega için bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sevilla’nın Jordan ve Eibar’ı alması Galatasaray’ı harekete geçirdi.
Galatasaray'ın bu sezon transfer favorileri arasında yer alan Ever Banega için bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Banega'nın oynadığı bölgeye 15 gün içerisinde Porto'dan Olivier Torres'i 12 milyon Euro'ya, Joan Jordan'ı ise Eibar'dan 14 milyon Euro'ya transfer etti. İki yeni transferin ardından Banega'nın Sevilla'dan ayrılmaya karar verdiği öğrenilirken İspanyol yetkililerin de Arjantinli oyuncunun gidişine artık kolaylık sağlayabileceği öğrenildi.
YENİ TEKLİF YAPACAK
Sevilla, bir yıl sözleşmesi kalan Banega için Galatasaray'dan 8 milyon euro talep ederken, sarı-kırmızılı takım en son 5 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Şimdi Galatasaray'ın Sevilla ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor. İki kulüp orta bir noktada buluşabilirse 31 yaşındaki futbolcu gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
- 17.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Banega hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.