Banega hamlesi

Galatasaray'ın bu sezon transfer favorileri arasında yer alan Ever Banega için bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Banega'nın oynadığı bölgeye 15 gün içerisinde Porto'dan Olivier Torres'i 12 milyon Euro'ya, Joan Jordan'ı ise Eibar'dan 14 milyon Euro'ya transfer etti. İki yeni transferin ardından Banega'nın Sevilla'dan ayrılmaya karar verdiği öğrenilirken İspanyol yetkililerin de Arjantinli oyuncunun gidişine artık kolaylık sağlayabileceği öğrenildi.



YENİ TEKLİF YAPACAK

Sevilla, bir yıl sözleşmesi kalan Banega için Galatasaray'dan 8 milyon euro talep ederken, sarı-kırmızılı takım en son 5 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Şimdi Galatasaray'ın Sevilla ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor. İki kulüp orta bir noktada buluşabilirse 31 yaşındaki futbolcu gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.