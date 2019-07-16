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16 Temmuz 2019, Salı
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ve 'in gündeminde

Serdar Dursun Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde

ve 'in, 2'nci Ligi takımlarından SV Darmstadt 98'in formasını giyen gurbetçi oyuncu 'u kadrosuna katmak istedikleri öğrenildi.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve , 27 yaşındaki santrfor 'u gündemine aldı. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında 'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor.

ve Riad Bajic ile yollarını ayırdıktan sonra gol yolları için Norveçli Fredrik Gulbrandsen ile Sivasspor'dan Muhammet Demir'i eden Başakşehir ise hücuma bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Sırasıyla Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük ve Greuther Fürth formalarını giyen Serdar Dursun, 2018'de 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında SV Darmstadt 98'e transfer oldu. Gurbetçi oyuncu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 3 asistle oynadı.

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 12:21
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