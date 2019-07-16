Emre Mor’da engel kalmadı

Emre Mor'un Galatasaray'a transferine taş koyan menajerlik şirketi WBD Capital, vetosunu kaldırdıklarını açıkladı. Yapılan görüşmelerde devre dışı bırakıldıklarını ileri süren şirketin CEO'su, 3 gün süre vermiş ve dava açacaklarını bildirmişti. Ayrıca Emre Mor'un kardeşi ile yapılan Whatsapp görüşmelerini sosyal medyada paylaşmıştı. Son gelen bilgiler ise orta yol bulunduğu ve WBD'nin transfere onay verdiği şeklinde... Artık imzalar bekleniyor.

G.SARAY'A YANIT YOK

İstanbul'da Galatasaray ile masaya oturduktan sonra İspanya'ya dönen Emre Mor, dün sağlık kontrolünden geçti. El Desmarque Vigo muhabiri, sağlık kontrolünden geçen Emre'ye Galatasaray'a transferini sorarken genç futbolcu, soruyu duymazdan gelmeyi tercih etti.

BEYİN YIKAMA!

Sağlık kontrolüne giden Emre Mor, mutsuz ve gergin görünürken üzerine giydiği montta yazan 'Mind Control' (Beyin yıkama) sözünü kameralara özellikle göstermesi dikkat çekti. Emre'nin son dönemde yaşananlarla ilgili bir gönderme yapmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Galatasaray yönetimi ile her konuda anlaşma sağlayan Emre Mor'un Avusturya kampına katılma ihtimali bulunuyor.