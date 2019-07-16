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16 Temmuz 2019, Salı
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’yı seçti

Avrupa’yı seçti

Satış listesine konulan Diagne, Arap takımlarına kapıyı kapattı. ’da geçen sezon gol krallığına ulaşan için Avrupalı kulüplerin tekliflerini arttırmaya başladığı öğrenildi.

'da geçen sezon gol krallığına ulaşan için Avrupalı kulüplerin tekliflerini arttırmaya başladığı öğrenildi. Devre arasında 'dan edilen Diagne, sarı-kırmızılı takımın satış listesinde yer alıyor. Arabistan ekiplerinin gündeminde bulunsa da 27 yaşındaki yıldız, 'ya gitmek istediğini menajerine iletti. Bir dönem ile anılan oyuncu için gelen tekliflerin 10 milyon euro civarında olduğu; Galatasaray'ın ise 13 milyon euro'dan aşağıya transfere onay vermeyi düşünmediği belirtildi. l Savaş ÇORLU

NEREYE GİDECEK?
Diagne'nin Afrika Kupası'ndan dönmesinin ardından transferi konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

  1. 16.7.2019
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