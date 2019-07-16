Avrupa’yı seçti
Satış listesine konulan Diagne, Arap takımlarına kapıyı kapattı. Galatasaray’da geçen sezon gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne için Avrupalı kulüplerin tekliflerini arttırmaya başladığı öğrenildi.
Galatasaray'da geçen sezon gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne için Avrupalı kulüplerin tekliflerini arttırmaya başladığı öğrenildi. Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne, sarı-kırmızılı takımın satış listesinde yer alıyor. Arabistan ekiplerinin gündeminde bulunsa da 27 yaşındaki yıldız, Avrupa'ya gitmek istediğini menajerine iletti. Bir dönem Juventus ile anılan oyuncu için gelen tekliflerin 10 milyon euro civarında olduğu; Galatasaray'ın ise 13 milyon euro'dan aşağıya transfere onay vermeyi düşünmediği belirtildi. l Savaş ÇORLU
NEREYE GİDECEK?
Diagne'nin Afrika Kupası'ndan dönmesinin ardından transferi konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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