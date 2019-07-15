Wesley Sneijder ateş püskürdü! Beyinsizler...

Galatasaray 'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder , sosyal medyada yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Sneijder, eşi Yolanthe ile kendisi hakkında çıkan boşanma haberlerine tepki gösterdi. Sneijder, Yolanthe'nin kendisinden ayrılmak için 19 milyon Euro istediğine ve kendisinin ona 15 milyon Euro verdiğine dair haberlerin yalan olduğunu belirtti.İşte Sneijder'in açıklamalarının tümü:

İnsanların benim ve Yolanthe'nin hakkında konuştukları saçmalıklara karşı daha fazla sessiz kalmayacağım.



Açık olalım. İlk olarak evet biz artık birlikte değiliz. Henüz boşanmadık. Evliliğimizde çok fazla hata yaptım. Ama bu kimseyi ilgilendirmez. Yolanthe bana karşı hala iyi ve ona saygı duyuyorum. Yolanthe beraber olmasak bile her gün çocuğumuzla ilgileniyor.



İkincisi onun benim payımdan bir şeye ihtiyacı yok çünkü kendisinin her şeye sahip. Türk basını onun 19 milyon istediğini ve benim 15 verdiğimi yazdı! Beyler her seferinde daha da çılgınlaşıyorsunuz. Beyinsiz insanlar her zaman okuduklarına inanır. Sadece şunu bilin: Yolanthe benden bir şey istemedi ve ben de ondan istemedim. Birbirimizin parasına ihtiyacımız yok. Bu hikayelerin tümü yalan. Basının, benim ve onun hakkındaki tüm yalanlarını iğrenç buluyorum. Hiçbir şeye yanıt vermemiz gerekmediğini biliyorum ve çocuğumun annesine tüm bunları okurken sakin kaldığı için saygı duyuyorum. Ama ben öyle değilim. İnsanların hayatımla uğraşmalarına izin vermiyorum.