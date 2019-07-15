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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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formayı istiyor

Semih Kaya formayı istiyor

formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra 'a dönen , " başlamasını dört gözle bekliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum" dedi.

formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra 'a dönen , Çekya'da kendini göstermek istediğini ifade etti. Sparta Prag'a odaklandığını dile getiren Semih, " başlamasını dört gözle bekliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum" dedi.

MARCAO: HARİKA BİR TAKIMIZ
Brezilyalı Marcao, bu sezon da başarılı olmak istediğini söyledi. Takımda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini de vurgulayan Marcao, "Şimdiden hem fiziksel, hem de teknik ve taktik açıdan çok sıkı çalışıyoruz. Hepimizin bu periyotta gelişmek için elinden gelenin tamamını vermesi önemli" ifadelerini kullandı.

  1. 15.7.2019
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