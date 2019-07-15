Semih Kaya formayı istiyor
Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra Sparta Prag'a dönen Semih Kaya, "Yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum" dedi.
Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra Sparta Prag'a dönen Semih Kaya, Çekya'da kendini göstermek istediğini ifade etti. Sparta Prag'a odaklandığını dile getiren Semih, "Yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum" dedi.
MARCAO: HARİKA BİR TAKIMIZ
Brezilyalı Marcao, bu sezon da başarılı olmak istediğini söyledi. Takımda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini de vurgulayan Marcao, "Şimdiden hem fiziksel, hem de teknik ve taktik açıdan çok sıkı çalışıyoruz. Hepimizin bu periyotta gelişmek için elinden gelenin tamamını vermesi önemli" ifadelerini kullandı.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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