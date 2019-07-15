Semih Kaya formayı istiyor

Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra Sparta Prag'a dönen Semih Kaya, Çekya'da kendini göstermek istediğini ifade etti. Sparta Prag'a odaklandığını dile getiren Semih, "Yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum" dedi.

MARCAO: HARİKA BİR TAKIMIZ

Brezilyalı Marcao, bu sezon da başarılı olmak istediğini söyledi. Takımda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini de vurgulayan Marcao, "Şimdiden hem fiziksel, hem de teknik ve taktik açıdan çok sıkı çalışıyoruz. Hepimizin bu periyotta gelişmek için elinden gelenin tamamını vermesi önemli" ifadelerini kullandı.