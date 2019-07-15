Ryan Babel uyum sağladı

Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların son derece keyifli olmaları dikkat çekiyor. Yeni transferlerin de sanki yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyiyorlarmış gibi rahat olmaları da gözlerden kaçmıyor. Yeni transferler arasında en kolay adapte olan Babel olurken, Jimmy Durmaz da kendisini sevdiren isimler arasında yer alıyor.

UÇURUMUN UCUNDALAR

Yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'de... Tecrübeli hocanın, kampa kimleri götürüp kimleri götürmeyeceği merakla bekleniyor. Terim'in asıl revizyonu ise Avusturya kampından sonra yapması bekleniyor. Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'ın şu ana kadar gönderileceklerin başında geldiği belirtiliyor.