Ryan Babel uyum sağladı
Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların son derece keyifli olmaları dikkat çekiyor. Yeni transferlerin de sanki yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyiyorlarmış gibi rahat olmaları da gözlerden kaçmıyor.
Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların son derece keyifli olmaları dikkat çekiyor. Yeni transferlerin de sanki yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyiyorlarmış gibi rahat olmaları da gözlerden kaçmıyor. Yeni transferler arasında en kolay adapte olan Babel olurken, Jimmy Durmaz da kendisini sevdiren isimler arasında yer alıyor.
UÇURUMUN UCUNDALAR
Yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'de... Tecrübeli hocanın, kampa kimleri götürüp kimleri götürmeyeceği merakla bekleniyor. Terim'in asıl revizyonu ise Avusturya kampından sonra yapması bekleniyor. Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'ın şu ana kadar gönderileceklerin başında geldiği belirtiliyor.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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