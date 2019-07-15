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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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uyum sağladı

Ryan Babel uyum sağladı

 yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların son derece keyifli olmaları dikkat çekiyor. Yeni transferlerin de sanki yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyiyorlarmış gibi rahat olmaları da gözlerden kaçmıyor.

yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların son derece keyifli olmaları dikkat çekiyor. Yeni transferlerin de sanki yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyiyorlarmış gibi rahat olmaları da gözlerden kaçmıyor. Yeni transferler arasında en kolay adapte olan Babel olurken, Jimmy Durmaz da kendisini sevdiren isimler arasında yer alıyor.

UÇURUMUN UCUNDALAR
Yurt dışı kampı için 'ya gitmeye hazırlanan 'da gözler Fatih Terim'de... Tecrübeli hocanın, kampa kimleri götürüp kimleri götürmeyeceği merakla bekleniyor. Terim'in asıl revizyonu ise Avusturya kampından sonra yapması bekleniyor. ve 'ın şu ana kadar gönderileceklerin başında geldiği belirtiliyor.

  1. 15.7.2019
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