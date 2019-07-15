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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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elden kaçıyor

Naim Sliti elden kaçıyor

'ın orta saha adaylarından 'nin yolunda olduğu öne sürüldü. Al- Ettifaq, 'a resmi teklifini iletti. Fransız basınından L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre G.Saray ve , haziran ayından Naim Sliti'nin transferi için Dijon'dan bilgi alırken henüz resmi bir teklif sunmadı.

'ın orta saha adaylarından 'nin yolunda olduğu öne sürüldü. Al- Ettifaq, 'a resmi teklifini iletti. Fransız basınından L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre G.Saray ve , haziran ayından Naim Sliti'nin transferi için Dijon'dan bilgi alırken henüz resmi bir teklif sunmadı. Bu gelişmeler yaşanırken Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq devreye girdiği ve transferi bitirmek istediği ifade edildi.

  1. 15.7.2019
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