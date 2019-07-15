Naim Sliti elden kaçıyor
Galatasaray'ın orta saha adaylarından Naim Sliti'nin Suudi Arabistan yolunda olduğu öne sürüldü. Al- Ettifaq, Dijon'a resmi teklifini iletti. Fransız basınından L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre G.Saray ve PAOK, haziran ayından Naim Sliti'nin transferi için Dijon'dan bilgi alırken henüz resmi bir teklif sunmadı.
Galatasaray'ın orta saha adaylarından Naim Sliti'nin Suudi Arabistan yolunda olduğu öne sürüldü. Al- Ettifaq, Dijon'a resmi teklifini iletti. Fransız basınından L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre G.Saray ve PAOK, haziran ayından Naim Sliti'nin transferi için Dijon'dan bilgi alırken henüz resmi bir teklif sunmadı. Bu gelişmeler yaşanırken Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq devreye girdiği ve transferi bitirmek istediği ifade edildi.
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