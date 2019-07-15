Genoa yıllardır beni izliyordu
Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, geleceğiyle ve yeni kulübüyle ilgili beklentilerini anlattı. İtalyan basınına konuşan Sinan, "Genoa yıllardır beni takip ediyor ve sonunda bu tarihi kulübeye gelmeye karar verdim.
Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, geleceğiyle ve yeni kulübüyle ilgili beklentilerini anlattı. İtalyan basınına konuşan Sinan, "Genoa yıllardır beni takip ediyor ve sonunda bu tarihi kulübeye gelmeye karar verdim. Genoa'nın geçen sezonki gibi acı çekmemesi için elimden geleni yapacağım." dedi. Gunter ve Pandev'in kendisine Genoa hakkında iyi şeyler anlattığını belirten Sinan, "Genoa'da sıçrama yapmak istiyorum" dedi.
- 15.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Genoa yıllardır beni izliyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.