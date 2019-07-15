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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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yıllardır beni izliyordu

Genoa yıllardır beni izliyordu

'ya transfer olan , geleceğiyle ve yeni kulübüyle ilgili beklentilerini anlattı. İtalyan basınına konuşan Sinan, "Genoa yıllardır beni takip ediyor ve sonunda bu tarihi kulübeye gelmeye karar verdim.

'ya transfer olan , geleceğiyle ve yeni kulübüyle ilgili beklentilerini anlattı. İtalyan basınına konuşan Sinan, "Genoa yıllardır beni takip ediyor ve sonunda bu tarihi kulübeye gelmeye karar verdim. Genoa'nın geçen sezonki gibi acı çekmemesi için elimden geleni yapacağım." dedi. Gunter ve Pandev'in kendisine Genoa hakkında iyi şeyler anlattığını belirten Sinan, "Genoa'da sıçrama yapmak istiyorum" dedi.

  1. 15.7.2019
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