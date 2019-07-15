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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'da bu sezon farklı olacak

Galatasaray'da bu sezon farklı olacak

'in kampını uzun tutmasının nedeni ortaya çıktı. Tecrübeli hoca, oyuncularınını nem dayanıklılığına alıştırırken daha sonra gidecekleri 'da da ciğerlerini oksijen takviyesiyle dolduracak.

'in kampını uzun tutmasının nedeni ortaya çıktı. Tecrübeli hoca, oyuncularınını nem dayanıklılığına alıştırırken daha sonra gidecekleri 'da da ciğerlerini oksijen takviyesiyle dolduracak. Daha önceki yıllarda nefes açıp dönen Cimbom, ligin ilk haftaları ve Avrupa Kupaları'nın ilk maçlarında yorgunluk nedeniyle puan kaybediyordu. Bu sene bu sorunun önüne geçilmesi planlanıyor.

  1. 15.7.2019
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