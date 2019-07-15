Galatasaray'da bu sezon farklı olacak
Fatih Terim'in İstanbul kampını uzun tutmasının nedeni ortaya çıktı. Tecrübeli hoca, oyuncularınını nem dayanıklılığına alıştırırken daha sonra gidecekleri Avusturya'da da ciğerlerini oksijen takviyesiyle dolduracak.
Fatih Terim'in İstanbul kampını uzun tutmasının nedeni ortaya çıktı. Tecrübeli hoca, oyuncularınını nem dayanıklılığına alıştırırken daha sonra gidecekleri Avusturya'da da ciğerlerini oksijen takviyesiyle dolduracak. Daha önceki yıllarda nefes açıp dönen Cimbom, ligin ilk haftaları ve Avrupa Kupaları'nın ilk maçlarında yorgunluk nedeniyle puan kaybediyordu. Bu sene bu sorunun önüne geçilmesi planlanıyor.
- 15.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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