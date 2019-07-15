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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray Avusturya yolcusu

'da gelecek sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Galatasaray, dünkü idmanla hazırlıklarının etabını tamamladı. Oyuncular, iki gün izin yaptıktan sonra yurt dışına çıkacak.

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dünkü çalışma ile etabını tamamlayan sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından kampı için 'ya gidecek. Florya'da yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Oldukça neşeli bir şekilde geçen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Bu antrenman sonrası hazırlıklarının İstanbul dönemini tamamlayan sarıkırmızılılar, iki günlük iznin ardından çarşamba günü Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak. Leipzig ile bir de hazırlık maçı yapacak.

  1. 15.7.2019
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