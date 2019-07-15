Galatasaray Avusturya yolcusu

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dünkü çalışma ile İstanbul etabını tamamlayan sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek. Florya'da Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Oldukça neşeli bir şekilde geçen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Bu antrenman sonrası yeni sezon hazırlıklarının İstanbul dönemini tamamlayan sarıkırmızılılar, iki günlük iznin ardından çarşamba günü Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak. Leipzig ile bir de hazırlık maçı yapacak.