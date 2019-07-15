Fernandes Moskova’da form tutuyor
Galatasaray'ın görüşmeler yaptığı oyuncular arasında yer alan Manuel Fernandes, Moskova'ya geri döndü. Menajerinin, sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra eski takımı ile de sözleşme yenilemek için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın görüşmeler yaptığı oyuncular arasında yer alan Manuel Fernandes, Moskova'ya geri döndü... Menajerinin, sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra eski takımı ile de sözleşme yenilemek için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Portekizli oyuncu da takıma katıldı. Henüz sözleşme yenilememesine rağmen hocasının verdiği çalışma programını uyguluyor.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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