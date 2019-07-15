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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fernandes ’da form tutuyor

Fernandes Moskova’da form tutuyor

'ın görüşmeler yaptığı oyuncular arasında yer alan , 'ya geri döndü. Menajerinin, sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra eski takımı ile de için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

'ın görüşmeler yaptığı oyuncular arasında yer alan , 'ya geri döndü... Menajerinin, sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra eski takımı ile de için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Portekizli oyuncu da takıma katıldı. Henüz sözleşme yenilememesine rağmen hocasının verdiği çalışma programını uyguluyor.

  1. 15.7.2019
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