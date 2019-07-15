Fejsa'ya kapılar kapalı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fejsa'ya kapılar kapalı

'ya kapılar kapalı

Fejsa'ya kapılar kapalı

İki orta saha takviyesi yapması beklenilen G.Saray'ın, 'yı ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Fejsa'nın, 'dan ayrılma kararı aldığı ve menajerinin birçok kulübe oyuncusunu önerdiği ortaya çıktı.

İki orta saha takviyesi yapması beklenilen G.Saray'ın, 'yı ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Fejsa'nın, 'dan ayrılma kararı aldığı ve menajerinin birçok kulübe oyuncusunu önerdiği ortaya çıktı. da bu kulüpler arasında yer alırken Fejsa'nın Terim'in transfer planları arasında yer almadığı bildirildi.

  1. 15.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fejsa'ya kapılar kapalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN