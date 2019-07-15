Fejsa'ya kapılar kapalı
İki orta saha takviyesi yapması beklenilen G.Saray'ın, Fejsa'yı ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Fejsa'nın, Benfica'dan ayrılma kararı aldığı ve menajerinin birçok kulübe oyuncusunu önerdiği ortaya çıktı.
İki orta saha takviyesi yapması beklenilen G.Saray'ın, Fejsa'yı ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Fejsa'nın, Benfica'dan ayrılma kararı aldığı ve menajerinin birçok kulübe oyuncusunu önerdiği ortaya çıktı. Galatasaray da bu kulüpler arasında yer alırken Fejsa'nın Terim'in transfer planları arasında yer almadığı bildirildi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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