Emre Mor masum degil!
Emre Mor ile menajeri arasındaki kriz büyüyor. Galatasaray'ın Emre Mor transferi her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Kendilerinin devre dışı bırakıldığını ileri süren WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, son olarak genç oyuncu için kardeşiyle yaptığı görüşmeleri ortaya döktü.
Menajer, Emre Mor'un bu transferde "masum" taraf olmadığını vurgularken, 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ı zorlayan isteklerde bulunduğunu ileri sürdü. Alonso, Galatasaray'ın 1.8 milyon euro'luk maaş teklifi ile birlikte 2 milyon euro da imza parası teklif ettiğini kaydeden menajer, oyuncunun talebinin bunun çok üstünde olduğunu, Monaco'ya ise daha düşük bir bedele gitmeye hazır olduğunu iddia etti.
İNANMAYIN
Menajerin paylaşımları ve açıklamalarının ardından Emre Mor'dan da bir paylaşım geldi. Emre, "Hakkımda yazılan kötü haberlere inanmayın. Beni bilen herkes biliyor ki ben parayı asla önemsemedim ve önemsemem" ifadelerini kullandı.
ARADA BÜYÜK FARK
Menajerin yayınladığı görüşmelerde Emre Mor'un kardeşi, "Emre G.Saray'dan en az 3 milyon euro maaş ve 1.5 milyon euro imza parası istiyor. Monaco gibi bir yere giderse 1.8 milyon euro gibi bir rakam da olabilir" ifadelerini kullanıyor. G.Saray ve Monaco'dan istekleri arasındaki büyük fark şaşırtıyor.
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