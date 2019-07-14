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14 Temmuz 2019, Pazar
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için 1.5 milyon euro

Michael Seri için 1.5 milyon euro

'ın orta sahaya en az iki takviye yapması beklenirken 'in talebi sonrasında Fulham'dan Jean için de teklif yapıldı. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolunun kiralanması için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

'ın orta sahaya en az iki takviye yapması beklenirken 'in talebi sonrasında Fulham'dan Jean için de teklif yapıldı. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolunun kiralanması için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Şimdi, İngiliz kulübünden gelecek yanıt bekleniyor. Seri'ye İnter ve 'nin de talip olduğu ve bu durumun transferi zorlaştırdığı yorumları yapılıyor. Oyuncunun da Fulham'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

  1. 14.7.2019
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