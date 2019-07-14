Michael Seri için 1.5 milyon euro

Galatasaray'ın orta sahaya en az iki takviye yapması beklenirken Fatih Terim'in talebi sonrasında Fulham'dan Jean Michael Seri için de teklif yapıldı. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolunun kiralanması için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Şimdi, İngiliz kulübünden gelecek yanıt bekleniyor. Seri'ye İnter ve Napoli'nin de talip olduğu ve bu durumun transferi zorlaştırdığı yorumları yapılıyor. Oyuncunun da Fulham'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.