Michael Seri için 1.5 milyon euro
Galatasaray'ın orta sahaya en az iki takviye yapması beklenirken Fatih Terim'in talebi sonrasında Fulham'dan Jean Michael Seri için de teklif yapıldı. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolunun kiralanması için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
Galatasaray'ın orta sahaya en az iki takviye yapması beklenirken Fatih Terim'in talebi sonrasında Fulham'dan Jean Michael Seri için de teklif yapıldı. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolunun kiralanması için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Şimdi, İngiliz kulübünden gelecek yanıt bekleniyor. Seri'ye İnter ve Napoli'nin de talip olduğu ve bu durumun transferi zorlaştırdığı yorumları yapılıyor. Oyuncunun da Fulham'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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