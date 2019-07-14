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14 Temmuz 2019, Pazar
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yedeğe alındı

Mehmet Topal yedeğe alındı

'da orta saha için öne çıkan diğer bir isim de . Tecrübeli orta saha her ne kadar hayatını yurt dışında devam ettirmek istese de 'in Mehmet Topal'a sıcak baktığı ve menajeriyle görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.

'da orta saha için öne çıkan diğer bir isim de . Tecrübeli orta saha her ne kadar hayatını yurt dışında devam ettirmek istese de 'in Mehmet Topal'a sıcak baktığı ve menajeriyle görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce 4 sezon terlettiği sarı-kırmızılı forma altında 124 maça çıkmış ve 4 gol kaydetmişti.

  1. 14.7.2019
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