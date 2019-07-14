Mehmet Topal yedeğe alındı

Galatasaray'da orta saha için öne çıkan diğer bir isim de Mehmet Topal. Tecrübeli orta saha her ne kadar futbol hayatını yurt dışında devam ettirmek istese de Fatih Terim'in Mehmet Topal'a sıcak baktığı ve menajeriyle görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce 4 sezon terlettiği sarı-kırmızılı forma altında 124 maça çıkmış ve 4 gol kaydetmişti.