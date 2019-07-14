Mehmet Topal yedeğe alındı
Galatasaray'da orta saha için öne çıkan diğer bir isim de Mehmet Topal. Tecrübeli orta saha her ne kadar futbol hayatını yurt dışında devam ettirmek istese de Fatih Terim'in Mehmet Topal'a sıcak baktığı ve menajeriyle görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.
Galatasaray'da orta saha için öne çıkan diğer bir isim de Mehmet Topal. Tecrübeli orta saha her ne kadar futbol hayatını yurt dışında devam ettirmek istese de Fatih Terim'in Mehmet Topal'a sıcak baktığı ve menajeriyle görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce 4 sezon terlettiği sarı-kırmızılı forma altında 124 maça çıkmış ve 4 gol kaydetmişti.
- 14.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Mehmet Topal yedeğe alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.