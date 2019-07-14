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14 Temmuz 2019, Pazar
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beni istedi

Galatasaray beni istedi

'da harekatı tam gaz devam ediyor. Onyekuru'dan henüz olumlu yanıt alamayan Galatasaray'ın Haraslin'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

Onyekuru'nun milli takım dönüşü vereceği kararı bekleyen boş durmuyor. Nijeryalı futbolcunun transferinde sorun çıkma ihtimali düşünülerek Lukas Haraslin gündeme alındı.

23 yaşındaki oyuncu da bu ilgiyi açıklamaktan çekinmedi. ile gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken 23 yaşındaki futbolcu, ve Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. Polonya basınına röportaj veren Haraslin, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiği doğru, güçlü bir kulüp. Görüştük ama teklifi henüz kabul etmedim" dedi.

2 MİLYON EURO ?
2015'TE Parma'dan Lechia Gdansk'a olan Haraslin'in takımıyla sözleşmesi bir yıl sonra bitecek. 2 milyon euro'luk Transfermarkt değeri bulunuyor.

Sol kanat pozisyonunda görev alan Slovak oyuncu, geçen sezon Polonya Ligi'nde 33 maça çıkarken 4 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

BİR İDDİA DA BREZİLYA'DAN
Orta saha için Galatasaray'ın listesinde birçok isim yer alırken bir iddia da basınından geldi. Globo Esporte, Galatasaray'ın, daha önce 'de forma giyen Josef de Souza için de girişimlerde bulunduğunu yazdı. Ancak Al Ahli'nin yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transferin zor olduğu da vurgulandı.

  1. 14.7.2019
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