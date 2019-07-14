Galatasaray beni istedi

Onyekuru'nun milli takım dönüşü vereceği kararı bekleyen Galatasaray boş durmuyor. Nijeryalı futbolcunun transferinde sorun çıkma ihtimali düşünülerek Lukas Haraslin gündeme alındı.

23 yaşındaki oyuncu da bu ilgiyi açıklamaktan çekinmedi. Lechia Gdansk ile gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken 23 yaşındaki futbolcu, İtalya ve Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. Polonya basınına röportaj veren Haraslin, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiği doğru, güçlü bir kulüp. Görüştük ama teklifi henüz kabul etmedim" dedi.

2 MİLYON EURO ?

2015'TE Parma'dan Lechia Gdansk'a transfer olan Haraslin'in takımıyla sözleşmesi bir yıl sonra bitecek. 2 milyon euro'luk Transfermarkt değeri bulunuyor.

Sol kanat pozisyonunda görev alan Slovak oyuncu, geçen sezon Polonya Ligi'nde 33 maça çıkarken 4 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

BİR İDDİA DA BREZİLYA'DAN

Orta saha için Galatasaray'ın listesinde birçok isim yer alırken bir iddia da Brezilya basınından geldi. Globo Esporte, Galatasaray'ın, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza için de girişimlerde bulunduğunu yazdı. Ancak Al Ahli'nin yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transferin zor olduğu da vurgulandı.