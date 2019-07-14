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14 Temmuz 2019, Pazar
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3 genç yıldızın üzerine titriyor

Fatih Terim 3 genç yıldızın üzerine titriyor

Geçen sezon yokluktan 'ı çıkaran yeni isimler peşinde... 'nun da gitmesiyle orta sahada açılan boşluğu şimdilik doldurmaya çalışacak.

Geçen sezon yokluktan 'ı çıkaran yeni isimler peşinde... 'nun da gitmesiyle orta sahada açılan boşluğu şimdilik doldurmaya çalışacak. O bölgeye mutlaka transfer istese de Terim kampta genç oyuncular üzerinde de çalışıyor. Bu yüzden pek çok talibi olmasına rağmen Celil'i bırakmaya yanaşmıyor. Abdüssamed'in üzerine titriyor. Ferhan'la da sık sık ilgileniyor.

  1. 14.7.2019
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