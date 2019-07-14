Fatih Terim 3 genç yıldızın üzerine titriyor

Geçen sezon yokluktan Ozan Kabak'ı çıkaran Fatih Terim yeni isimler peşinde... Fernando'nun da gitmesiyle orta sahada açılan boşluğu şimdilik Ryan Donk doldurmaya çalışacak. O bölgeye mutlaka transfer istese de Terim kampta genç oyuncular üzerinde de çalışıyor. Bu yüzden pek çok talibi olmasına rağmen Celil'i bırakmaya yanaşmıyor. Abdüssamed'in üzerine titriyor. Ferhan'la da sık sık ilgileniyor.