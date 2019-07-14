Fatih Terim 3 genç yıldızın üzerine titriyor
Geçen sezon yokluktan Ozan Kabak'ı çıkaran Fatih Terim yeni isimler peşinde... Fernando'nun da gitmesiyle orta sahada açılan boşluğu şimdilik Ryan Donk doldurmaya çalışacak.
Geçen sezon yokluktan Ozan Kabak'ı çıkaran Fatih Terim yeni isimler peşinde... Fernando'nun da gitmesiyle orta sahada açılan boşluğu şimdilik Ryan Donk doldurmaya çalışacak. O bölgeye mutlaka transfer istese de Terim kampta genç oyuncular üzerinde de çalışıyor. Bu yüzden pek çok talibi olmasına rağmen Celil'i bırakmaya yanaşmıyor. Abdüssamed'in üzerine titriyor. Ferhan'la da sık sık ilgileniyor.
- 14.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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