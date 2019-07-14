En kârlısı Ozan

Cimbom, ihraç ettiği oyunculardan en büyük kârı Ozan Kabak'tan elde etti. Altyapıdan çıkan genç futbolcu 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti. Aslan geçen sezon Rodrigues'i 9'a, Gomis'i 6'ya, Cavanda'yı 2.4'e ve Carole'ü 750 bin euro'ya sattı. G.Saray bir önceki sezon ise Ndiaye (16), Bruma (15), Podolski (2.6), Semih (2) ve Cenk Gönen'i (200 bin euro) göndermişti.