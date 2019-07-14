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14 Temmuz 2019, Pazar
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En kârlısı Ozan

Cimbom, ihraç ettiği oyunculardan en büyük kârı Kabak'tan elde etti. Altyapıdan çıkan genç futbolcu 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti. Aslan geçen sezon Rodrigues'i 9'a, 'i 6'ya, Cavanda'yı 2.4'e ve Carole'ü 750 bin euro'ya sattı.

Cimbom, ihraç ettiği oyunculardan en büyük kârı Kabak'tan elde etti. Altyapıdan çıkan genç futbolcu 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti. Aslan geçen sezon Rodrigues'i 9'a, 'i 6'ya, Cavanda'yı 2.4'e ve Carole'ü 750 bin euro'ya sattı. G.Saray bir önceki sezon ise Ndiaye (16), Bruma (15), Podolski (2.6), Semih (2) ve 'i (200 bin euro) göndermişti.

  1. 14.7.2019
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