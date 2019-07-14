En kârlısı Ozan
Cimbom, ihraç ettiği oyunculardan en büyük kârı Ozan Kabak'tan elde etti. Altyapıdan çıkan genç futbolcu 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti. Aslan geçen sezon Rodrigues'i 9'a, Gomis'i 6'ya, Cavanda'yı 2.4'e ve Carole'ü 750 bin euro'ya sattı.
Cimbom, ihraç ettiği oyunculardan en büyük kârı Ozan Kabak'tan elde etti. Altyapıdan çıkan genç futbolcu 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti. Aslan geçen sezon Rodrigues'i 9'a, Gomis'i 6'ya, Cavanda'yı 2.4'e ve Carole'ü 750 bin euro'ya sattı. G.Saray bir önceki sezon ise Ndiaye (16), Bruma (15), Podolski (2.6), Semih (2) ve Cenk Gönen'i (200 bin euro) göndermişti.
- 14.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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