En bonkör Galatasaray
Galatasaray, Türkiye'de son 5 sezonda transferde en çok para harcayan ve en çok para kazanan kulüp oldu. Önceki gün Brezilyalı yıldızı Fernando Reges'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satan Cimbom, son 5 sezonda toplam 103 milyon 800 bin euro kazandı. Transferden son 5 sezonda 103.8 milyon euro kazanan Aslan, 111.6 milyon euro da harcadı.
Galatasaray, Türkiye'de son 5 sezonda transferde en çok para harcayan ve en çok para kazanan kulüp oldu. Önceki gün Brezilyalı yıldızı Fernando Reges'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satan Cimbom, son 5 sezonda toplam 103 milyon 800 bin euro kazandı. Sarı-kırmızılıları bu alanda 93.9 milyon euro ile Beşiktaş, 72.7 milyon euro ile Fenerbahçe takip etti. Geçtiğimiz devre arasında altyapısından çıkardığı Ozan Kabak'ı 11 milyon euro'ya satan Aslan, en pahalı ihracatını ise 16 milyon euro ile Ndiaye'yi Stoke City'ye vererek gerçekleştirdi. SARI-kırmızılılar, aynı zamanda 103.8 milyon euro'luk satış yapmasına rağmen, 111.6 milyon euro'ya para harcayarak 7.8 milyon euro eksi verdi. Son 5 yıldaki en pahalı transfer ise geçtiğimiz devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne oldu. 10 milyon euro peşin, 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu olarak Kasımpaşa'ya 13 milyon euro ödendi.
- 14.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
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Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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