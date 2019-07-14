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14 Temmuz 2019, Pazar
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En bonkör Galatasaray

, 'de son 5 sezonda transferde en çok para harcayan ve en çok para kazanan kulüp oldu. Önceki gün Brezilyalı yıldızı 'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satan Cimbom, son 5 sezonda toplam 103 milyon 800 bin euro kazandı. Transferden son 5 sezonda 103.8 milyon euro kazanan Aslan, 111.6 milyon euro da harcadı.

, 'de son 5 sezonda transferde en çok para harcayan ve en çok para kazanan kulüp oldu. Önceki gün Brezilyalı yıldızı 'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satan Cimbom, son 5 sezonda toplam 103 milyon 800 bin euro kazandı. Sarı-kırmızılıları bu alanda 93.9 milyon euro ile , 72.7 milyon euro ile takip etti. Geçtiğimiz devre arasında altyapısından çıkardığı Ozan Kabak'ı 11 milyon euro'ya satan Aslan, en pahalı ihracatını ise 16 milyon euro ile Ndiaye'yi 'ye vererek gerçekleştirdi. SARI-kırmızılılar, aynı zamanda 103.8 milyon euro'luk satış yapmasına rağmen, 111.6 milyon euro'ya para harcayarak 7.8 milyon euro eksi verdi. Son 5 yıldaki en pahalı ise geçtiğimiz devre arasında 'dan transfer edilen Mbaye Diagne oldu. 10 milyon euro peşin, 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu olarak Kasımpaşa'ya 13 milyon euro ödendi.

  1. 14.7.2019
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