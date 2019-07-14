Diagne çıtayı yükseltecek

Yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gözü bir yandan da gelecek tekliflerde... Mbaye Diagne, Younes Belhanda ve Mariano'ya iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak. Bu futbolcuların iyi paraya satılması halinde Cimbom'un transfer çıtası da yükselecek. Özellikle Arap takımlarının favorisi Diagne'den en az 14 milyon euro bekleniyor.

'GALATASARAY' MESAJI VERDİ

Son dönemde şampiyonluk kutlamasına katılmaması ve verdiği taraftarlarla arası açılan Diagne dün yaptığı paylaşımlarla kendini affettirmeye çalıştı. İnstagram'dan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan oyuncu altına da sarı kırmızı kalp koyup, "Seni özledim" yazdı. Ayrıca televizyondan kendisini izleyen oğlunu da hikaye bölümüne koydu.