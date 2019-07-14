Diagne çıtayı yükseltecek
Yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gözü bir yandan da gelecek tekliflerde... Mbaye Diagne, Younes Belhanda ve Mariano'ya iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.
Yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gözü bir yandan da gelecek tekliflerde... Mbaye Diagne, Younes Belhanda ve Mariano'ya iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak. Bu futbolcuların iyi paraya satılması halinde Cimbom'un transfer çıtası da yükselecek. Özellikle Arap takımlarının favorisi Diagne'den en az 14 milyon euro bekleniyor.
'GALATASARAY' MESAJI VERDİ
Son dönemde şampiyonluk kutlamasına katılmaması ve verdiği taraftarlarla arası açılan Diagne dün yaptığı paylaşımlarla kendini affettirmeye çalıştı. İnstagram'dan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan oyuncu altına da sarı kırmızı kalp koyup, "Seni özledim" yazdı. Ayrıca televizyondan kendisini izleyen oğlunu da hikaye bölümüne koydu.
- 14.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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