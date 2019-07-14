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14 Temmuz 2019, Pazar
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Diagne çıtayı yükseltecek

Diagne çıtayı yükseltecek

bir şekilde çalışmalarını sürdüren 'ın gözü bir yandan da gelecek tekliflerde... , ve Mariano'ya iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.

bir şekilde çalışmalarını sürdüren 'ın gözü bir yandan da gelecek tekliflerde... , ve Mariano'ya iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak. Bu futbolcuların iyi paraya satılması halinde Cimbom'un transfer çıtası da yükselecek. Özellikle Arap takımlarının favorisi Diagne'den en az 14 milyon euro bekleniyor.

'GALATASARAY' MESAJI VERDİ
Son dönemde şampiyonluk kutlamasına katılmaması ve verdiği taraftarlarla arası açılan Diagne dün yaptığı paylaşımlarla kendini affettirmeye çalıştı. İnstagram'dan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan oyuncu altına da sarı kırmızı kalp koyup, "Seni özledim" yazdı. Ayrıca televizyondan kendisini izleyen oğlunu da hikaye bölümüne koydu.

  1. 14.7.2019
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