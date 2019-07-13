Zeballos’ta limit 2 milyon - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Zeballos’ta limit 2 milyon

Zeballos’ta limit 2 milyon

Zeballos’ta limit 2 milyon

Scout ekibinin harıl harıl çalıştığı 'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. Uruguay ekibi Juventud'un 22 yaşındaki santrforu için 1.5 milyon euro teklif edildi.

Scout ekibinin harıl harıl çalıştığı 'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. Uruguay ekibi Juventud'un 22 yaşındaki santrforu için 1.5 milyon euro teklif edildi. Bu çarpıcı haberi Juventud Başkanı Yamandu Costa verdi. Sarı-kırmızılılar ile pazarlık yaptığını belirten Costa, anlaşma halinde transferin biteceğini duyurdu. Teknik Direktör Fatih Terim'in önüne gelen Zeballos için hemen Muslera'ya danışıldı. Tecrübeli kalecinin hemşerisi hakkında verdiği bilgiler dikkate alınarak teklif yapıldı. Zeballos için üst limiti 2 milyon euro olarak belirledi.

  1. 13.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeballos’ta limit 2 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN