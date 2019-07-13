Zeballos’ta limit 2 milyon
Scout ekibinin harıl harıl çalıştığı Galatasaray'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. Uruguay Süper Lig ekibi Juventud'un 22 yaşındaki santrforu Joaquin Zeballos için 1.5 milyon euro teklif edildi.
Scout ekibinin harıl harıl çalıştığı Galatasaray'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. Uruguay Süper Lig ekibi Juventud'un 22 yaşındaki santrforu Joaquin Zeballos için 1.5 milyon euro teklif edildi. Bu çarpıcı haberi Juventud Başkanı Yamandu Costa verdi. Sarı-kırmızılılar ile pazarlık yaptığını belirten Costa, anlaşma halinde transferin biteceğini duyurdu. Teknik Direktör Fatih Terim'in önüne gelen Zeballos için hemen Muslera'ya danışıldı. Tecrübeli kalecinin hemşerisi hakkında verdiği bilgiler dikkate alınarak teklif yapıldı. Zeballos için üst limiti 2 milyon euro olarak belirledi.
- 13.7.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Zeballos’ta limit 2 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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