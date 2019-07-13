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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Şimdi sıra tüzükte

Şimdi sıra tüzükte

'da ve yönetimi, yaşanan idari ibrasızlık sürecini sıkıntısız atlattı. Tedbir kararının iptal başvurusuna 'ret' kararının çıkmasının ardından muhalefetin istinaf mahkemesine gitmeyeceği öğrenildi.

'da ve yönetimi, yaşanan idari ibrasızlık sürecini sıkıntısız atlattı. Tedbir kararının iptal başvurusuna 'ret' kararının çıkmasının ardından muhalefetin istinaf mahkemesine gitmeyeceği öğrenildi. Cengiz ve yönetimin sıradaki hamlesi ise tüzük değişikliği olacak. Yönetim 28 Eylül'de çok fazla tartışılan tüzüğün tadili için kongre yaparak yetki isteyecek. Tüzük değişikliğinin ana maddeleri; mali ve idari ibra oylamasının bir arada yapılması, üye alımları ve kontenjanda düzenleme ile denetleme kurulunun bağımsızlığı şeklinde olacak.

  1. 13.7.2019
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