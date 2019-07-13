Şimdi sıra tüzükte
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, mali genel kurulda yaşanan idari ibrasızlık sürecini sıkıntısız atlattı. Tedbir kararının iptal başvurusuna 'ret' kararının çıkmasının ardından muhalefetin istinaf mahkemesine gitmeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, mali genel kurulda yaşanan idari ibrasızlık sürecini sıkıntısız atlattı. Tedbir kararının iptal başvurusuna 'ret' kararının çıkmasının ardından muhalefetin istinaf mahkemesine gitmeyeceği öğrenildi. Cengiz ve yönetimin sıradaki hamlesi ise tüzük değişikliği olacak. Yönetim 28 Eylül'de çok fazla tartışılan tüzüğün tadili için kongre yaparak yetki isteyecek. Tüzük değişikliğinin ana maddeleri; mali ve idari ibra oylamasının bir arada yapılması, üye alımları ve kontenjanda düzenleme ile denetleme kurulunun bağımsızlığı şeklinde olacak.
- 13.7.2019
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Şimdi sıra tüzükte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.