Ömer Bayram 200 bin euro
Aslan'ın geçen sezon Akhisarspor'dan transfer ettiği Ömer Bayram, Ankaragücü yoluna girdi. Sarı kırmızılı kulüp, Ankaragücü ile transfer görüşmelerine başlarken, 27 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisi belli oldu.
Aslan'ın geçen sezon Akhisarspor'dan transfer ettiği Ömer Bayram, Ankaragücü yoluna girdi. Sarı kırmızılı kulüp, Ankaragücü ile transfer görüşmelerine başlarken, 27 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisi belli oldu. Sarı-kırmızılıların, Ankaragücü'nden 200 bin euro bonservis bedeli talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Ömer'in gidişine teknik patron Fatih Terim onay vermişti.
FEGHOULİ İÇİN SEFERBERLİK
Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı Fildişi karşılaşmasında 1 gol atan ve 120'nci dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Sofiane Feghouli için ülke milli takımında adeta seferberlik başladı. Yarın yarı final mücadelesinde Nijerya ile karşılaşacak olan Cezayir'in sağlık heyeti 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun maça yetişmesi için tam mesai çalışıyor. Feghouli'nin turnuvada 1 gol, 1 asisti bulunuyor.
- 13.7.2019
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kaya gel be zalımın oğlu
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Toplam 2
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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