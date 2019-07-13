Okan Kocuk 450 bin euro - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Okan Kocuk 450 bin euro

450 bin euro

Okan Kocuk 450 bin euro

'nın arkasına kaliteli bir yerli kaleci takviye etmek isteyen , 'dan ile ilgileniyordu. Bursaspor'dan almaya hak kazandığı 1 milyon liradan vazgeçen 23 yaşındaki file bekçisinin kulübünden ayrılmak için izin istediği ifade edildi.

'nın arkasına kaliteli bir yerli kaleci takviye etmek isteyen , 'dan ile ilgileniyordu. Bursaspor'dan almaya hak kazandığı 1 milyon liradan vazgeçen 23 yaşındaki file bekçisinin kulübünden ayrılmak için izin istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılardan Okan için 450 bin euro talep edildiği ortaya çıktı. Aslan'ın, yapılacak orta saha ve santrfor transferlerinin ardından Okan için harekete geçeceği belirtildi.

  1. 13.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Kocuk 450 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN