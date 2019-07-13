Okan Kocuk 450 bin euro

Muslera'nın arkasına kaliteli bir yerli kaleci takviye etmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan Okan Kocuk ile ilgileniyordu. Bursaspor'dan almaya hak kazandığı 1 milyon liradan vazgeçen 23 yaşındaki file bekçisinin kulübünden ayrılmak için izin istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılardan Okan için 450 bin euro talep edildiği ortaya çıktı. Aslan'ın, yapılacak orta saha ve santrfor transferlerinin ardından Okan için harekete geçeceği belirtildi.