Okan Kocuk 450 bin euro
Muslera'nın arkasına kaliteli bir yerli kaleci takviye etmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan Okan Kocuk ile ilgileniyordu. Bursaspor'dan almaya hak kazandığı 1 milyon liradan vazgeçen 23 yaşındaki file bekçisinin kulübünden ayrılmak için izin istediği ifade edildi.
Muslera'nın arkasına kaliteli bir yerli kaleci takviye etmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan Okan Kocuk ile ilgileniyordu. Bursaspor'dan almaya hak kazandığı 1 milyon liradan vazgeçen 23 yaşındaki file bekçisinin kulübünden ayrılmak için izin istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılardan Okan için 450 bin euro talep edildiği ortaya çıktı. Aslan'ın, yapılacak orta saha ve santrfor transferlerinin ardından Okan için harekete geçeceği belirtildi.
- 13.7.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Okan Kocuk 450 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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