Ianis Hagi Genk’te
Belçika Ligi şampiyonu Genk Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hag'yi 5 yıllığına renklerine bağladı. 20 yaşındaki genç orta saha için Viitorul'a 10 milyon euro ödeneceği ifade edildi.
Belçika Ligi şampiyonu Genk Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hag'yi 5 yıllığına renklerine bağladı. 20 yaşındaki genç orta saha için Viitorul'a 10 milyon euro ödeneceği ifade edildi. Ianis'in zaman zaman Barcelona ile de adı anılıyordu.
- 13.7.2019
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TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
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kaya gel be zalımın oğlu
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Toplam 2
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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