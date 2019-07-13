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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ianis Hagi Genk’te

Ianis Hagi Genk’te

şampiyonu Genk 'nin oğlu 'yi 5 yıllığına renklerine bağladı. 20 yaşındaki genç orta saha için Viitorul'a 10 milyon euro ödeneceği ifade edildi.

şampiyonu Genk 'nin oğlu 'yi 5 yıllığına renklerine bağladı. 20 yaşındaki genç orta saha için Viitorul'a 10 milyon euro ödeneceği ifade edildi. Ianis'in zaman zaman ile de adı anılıyordu.

  1. 13.7.2019
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