Galatasaray'ın Naim Sliti ile ilgilendiği ortaya çıktı
Fransız basını, Suudi Arabistan ekibi Al Ittifak'ın teklif götürdüğü 26 yaşındaki Dijon'lu Naim Sliti için Galatasaray ve PAOK'un da devrede olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Dijon'da forma giyen Tunuslu futbolcu Naim Sliti'nin Galatasaray'ın radarında olduğu öğrenildi.
L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray ve Paok'un kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Suudi Arabistan'ın Al Ittifak kulübü 2.7 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Haberin detayında Dijon Başkanı Olivier Delcourt'un 2018 yılında Lille'den 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Sliti'yi bu rakama göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi.
Tunuslu yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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