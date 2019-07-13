Galatasaray'ın Naim Sliti ile ilgilendiği ortaya çıktı

Fransız ekibi Dijon'da forma giyen Tunuslu futbolcu Naim Sliti'nin Galatasaray'ın radarında olduğu öğrenildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray ve Paok'un kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Suudi Arabistan'ın Al Ittifak kulübü 2.7 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Haberin detayında Dijon Başkanı Olivier Delcourt'un 2018 yılında Lille'den 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Sliti'yi bu rakama göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi.

Tunuslu yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.



