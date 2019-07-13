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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'ın ile ilgilendiği ortaya çıktı

Galatasaray'ın Naim Sliti ile ilgilendiği ortaya çıktı

Fransız basını, ekibi Al Ittifak'ın teklif götürdüğü 26 yaşındaki Dijon'lu için ve PAOK'un da devrede olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi Dijon'da forma giyen Tunuslu futbolcu 'nin 'ın radarında olduğu öğrenildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre ve Paok'un kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 'ın Al Ittifak kulübü 2.7 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Haberin detayında Dijon Başkanı Olivier Delcourt'un 2018 yılında Lille'den 2 milyon Euro'ya ettiği Sliti'yi bu rakama göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi.

Tunuslu yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.


  1. 13.07.2019
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