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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'dan Josef de Souza misillemesi

Galatasaray'dan Josef de Souza misillemesi

’nin ve hamlelerine karşılık vermek isteyen G.Saray, sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı Josef de Souza ile misilleme yapmak için harekete geçti.

'nin ve hamlelerine karşılık vermek isteyen G.Saray, sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı Josef de Souza ile misilleme yapmak için harekete geçti. Portekiz basınından Globo Esporte'ye göre, ekonomik kriz içindeki Al Ahli takımı, yabancı kontenjanı nedeniyle elindeki pahalı yıldızları elinden çıkarmak amacında ve G.Saray da fırsattan yararlanacak.
  1. 13.7.2019
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