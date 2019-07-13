Galatasaray'dan Josef de Souza misillemesi
Fenerbahçe’nin Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye hamlelerine karşılık vermek isteyen G.Saray, sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı Josef de Souza ile misilleme yapmak için harekete geçti.
- 13.7.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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