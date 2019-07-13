Galatasaray’dan Fejsa atağı
Fatih Terim'in acil olarak takviye istediği orta saha bölgesi için Benficalı Ljubomir Fejsa ismi gündeme geldi. Yaz transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki orta saha için araştırılma yapıldığı belirtildi.
Fatih Terim'in acil olarak takviye istediği orta saha bölgesi için Benficalı Ljubomir Fejsa ismi gündeme geldi. Yaz transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki orta saha için araştırılma yapıldığı belirtildi. Portekiz ekibinin 3 milyon euro istediği Sırp yıldızın kontratı 30 Haziran 2021'de bitiyor. Geçen sezon Benfica'da 33 maça çıkan Fejsa skor üretemedi ve 6 sarı kart gördü. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle 14 maç kaçırdı.
- 13.7.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
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TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
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kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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