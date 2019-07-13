Galatasaray’dan Fejsa atağı

Fatih Terim'in acil olarak takviye istediği orta saha bölgesi için Benficalı Ljubomir Fejsa ismi gündeme geldi. Yaz transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki orta saha için araştırılma yapıldığı belirtildi. Portekiz ekibinin 3 milyon euro istediği Sırp yıldızın kontratı 30 Haziran 2021'de bitiyor. Geçen sezon Benfica'da 33 maça çıkan Fejsa skor üretemedi ve 6 sarı kart gördü. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle 14 maç kaçırdı.