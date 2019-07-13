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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'da satış listesinde

Galatasaray'da Belhanda satış listesinde

Fas'ın Bladi gazetesi, Younes 'nın tarafından satış listesine konduğunu yazdı. Geçtiğimiz kış, bir ekibiyle anlaştığını fakat 'in gitmesini istemediği 29 yaşındaki yıldıza bu kez izin verildiği ifade edildi.

Fas'ın Bladi gazetesi, Younes 'nın tarafından satış listesine konduğunu yazdı. Geçtiğimiz kış, bir ekibiyle anlaştığını fakat 'in gitmesini istemediği 29 yaşındaki yıldıza bu kez izin verildiği ifade edildi. 'nda kötü oynadığı belirtilen Faslı yıldızın, Ligi'ne dönmek istemediği de iddia edildi. Younes Belhanda'nın satılarak; yapılacak yeni transferler için kaynak yaratılmak istendiği belirtildi.

  1. 13.7.2019
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