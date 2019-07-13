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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'Cheick' bir Doucoure!

'Cheick' bir Doucoure!

'da harekatı sürüyor. 'da satılmasıyla orta saha avına çıkan Cimbom, ’in 19 yaşındaki yıldızı ile ilgileniyor.

Transferde tecrübeli futbolculara bonservis ödemeyen, 20'lik Ozornwafor'u ucuza kapatan 'ın radarına bu kez 2. Ligi'nden bir isim girdi. 'in Mali'li yıldızı için sarı-kırmızılıların araştırma yaptığı öğrenildi. 19 yaşındaki ön liberonun 2 milyon euro'luk bir piyasa değeri olduğu konuşulsa da Fransızlar'ın 5 milyon euro talep ettiği belirtildi. Geçen sezon Lens'te 34 maça çıkan Doucoure, 2 gol, 2 asist ve 5 sarı kartla oynadı.

  1. 13.7.2019
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