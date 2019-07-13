'Cheick' bir Doucoure!
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Fernandonun'da satılmasıyla orta saha avına çıkan Cimbom, Lens’in 19 yaşındaki yıldızı Cheick Doucoure ile ilgileniyor.
Transferde tecrübeli futbolculara bonservis ödemeyen, 20'lik Ozornwafor'u ucuza kapatan Galatasaray'ın radarına bu kez Fransa 2. Ligi'nden bir isim girdi. Lens'in Mali'li yıldızı Cheick Doucoure için sarı-kırmızılıların araştırma yaptığı öğrenildi. 19 yaşındaki ön liberonun 2 milyon euro'luk bir piyasa değeri olduğu konuşulsa da Fransızlar'ın 5 milyon euro talep ettiği belirtildi. Geçen sezon Lens'te 34 maça çıkan Doucoure, 2 gol, 2 asist ve 5 sarı kartla oynadı.
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