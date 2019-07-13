'Cheick' bir Doucoure!

Transferde tecrübeli futbolculara bonservis ödemeyen, 20'lik Ozornwafor'u ucuza kapatan Galatasaray'ın radarına bu kez Fransa 2. Ligi'nden bir isim girdi. Lens'in Mali'li yıldızı Cheick Doucoure için sarı-kırmızılıların araştırma yaptığı öğrenildi. 19 yaşındaki ön liberonun 2 milyon euro'luk bir piyasa değeri olduğu konuşulsa da Fransızlar'ın 5 milyon euro talep ettiği belirtildi. Geçen sezon Lens'te 34 maça çıkan Doucoure, 2 gol, 2 asist ve 5 sarı kartla oynadı.