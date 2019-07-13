Bartali’den Pep idmanı!
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken, kampın yıldızı İtalyan kondisyoner Alberto Bartali oldu! Futbolculara yaptırdığı kum antrenmanlarının dışında buzla şok soğutmalar yapan Bartali, sakatlanmaların önüne geçiyor.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken, kampın yıldızı İtalyan kondisyoner Alberto Bartali oldu! Futbolculara yaptırdığı kum antrenmanlarının dışında buzla şok soğutmalar yapan Bartali, sakatlanmaların önüne geçiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Bartali'nin takıma prese dayalı oyun formatına göre yükleme yaptığı ifade edildi. Terim'in özellikle Pep Guardiola takımlarının sıkça yaptığı, "Topu çok hızlı sürede geri kazanma" silahını kullanmayı istediği öğrenildi. Öte yandan bugün yapılacak sabah antrenmanı basına açık olacak.
- 13.7.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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