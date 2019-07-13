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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bartali’den Pep idmanı!

Bartali’den Pep idmanı!

, hazırlıklarını 'nde sürdürürken, kampın yıldızı İtalyan kondisyoner oldu! Futbolculara yaptırdığı kum antrenmanlarının dışında buzla şok soğutmalar yapan Bartali, sakatlanmaların önüne geçiyor.

, hazırlıklarını 'nde sürdürürken, kampın yıldızı İtalyan kondisyoner oldu! Futbolculara yaptırdığı kum antrenmanlarının dışında buzla şok soğutmalar yapan Bartali, sakatlanmaların önüne geçiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Bartali'nin takıma prese dayalı oyun formatına göre yükleme yaptığı ifade edildi. Terim'in özellikle takımlarının sıkça yaptığı, "Topu çok hızlı sürede geri kazanma" silahını kullanmayı istediği öğrenildi. Öte yandan bugün yapılacak sabah antrenmanı basına açık olacak.

  1. 13.7.2019
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