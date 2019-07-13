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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'tan 'a "Bu sorunu çöz"

Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor'a "Bu sorunu çöz"

'da Başkan yardımcısı , ’a “Menajerlik şirketin ile sorununu hallet öyle gel. Fazla vakit kaybetme” uyarısında bulundu.

ikinci başkanı 'ın menajerlik şirketiyle sorun yaşayan ile görüştüğü bildirildi. Albayrak'ın genç kanat oyuncusuna "Bu sorunu hallet öyle gel. Vakit kaybetme. Hazırlıkları kaçırma" dediği bildirildi. G.Saray, Emre'nin kulübü Celta Vigo ile anlaşmış ancak menajerlik şirketi kendilerini devre dışı bıraktığı için Emre'yi mahkemeye vereceğini açıklamıştı. Öte yandan WBD Sports menajerlik şirketi yetkilisi Erik Alonso, İspanyol basınına konuştu ve "Bu davranışları tasvip etmiyoruz. Emre, aynı anda hem futbolcu hem menajer hem de aracı olamaz" dedi.

  1. 13.7.2019
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