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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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22. Şampiyonluk çifte kupa ile Artvin’de kutlandı

22. Şampiyonluk çifte kupa ile Artvin’de kutlandı

’ın ’de elde ettiği 22. Şampiyonluk ve 18. Ziraat Kupası sevinci bu kez de Artvin’de kutlandı. Galatasaray Artvin tarafından düzenlenen çifte kupalı şampiyonluk gecesine Türkiye Galatasaray Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı , Papal Mustafa lakaplı Galatasaray eski futbolcusu Mustafa Kocabey, Artvin Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Resul Murat Varan ve çok sayıda Galatasaray tarafları katıldı.

Artvin Grant otelde gerçekleşen şampiyonluk kutlamasına yoğun iş programı nedeniyle katılamayan Başkanı 'in gönderdiği mesaj barkovizyondan izlendi.

Kutlama gecesi halk oyunları gösterisi ve canlı müzik programlarıyla devam ederken geceye yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarları çifte kupa ile doyasıya fotoğraf çektirdi.

22. Şampiyonluğun önemine vurgu yapan Galatasaray Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı , "Sezon boyunca bütün olumsuzluklara rağmen büyük Galatasaray taraftarının desteği, Teknik Sorumlumuz Fatih Terimin önderliğinde ve futbolcularımızın gayretiyle 22. kez şampiyon olduk. Türkiye Kupasını 18. kez kazandık ve sezonu çifte kupa ile kapattık. İlklerin takımımız bizlere haklı bir mutluluk yaşattı. Bizler de bu mutluluğu Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırarak haklı ve gururlu şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla paylaşıyoruz" dedi.
Galatasaray taraftarları da çifte kupayı Artvin'de görmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, önderliğinde şampiyonluklara ambargo koyup 5. yıldızı takacaklarını söyledi.

Şampiyonluk kutlaması pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

  1. 14.07.2019
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