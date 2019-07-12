Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep'te

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, forvet mevkisi için geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Muğdat Çelik ile anlaştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 14 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet edildi. Gaziantep ekibinin Muğdat ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Kariyerinde 85 Spor Toto Süper Lig maçına çıkan Muğdat, bu sürede 9 gol attı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 10'u lig olmak üzere toplam 18 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2018-19 sezonunda 4 kez fileleri havalandırdı.