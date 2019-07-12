Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, forvet oyuncusu Muğdat Çelik ile anlaştı. Galatasaraylı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, forvet mevkisi için geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Muğdat Çelik ile anlaştı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 14 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet edildi. Gaziantep ekibinin Muğdat ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Kariyerinde 85 Spor Toto Süper Lig maçına çıkan Muğdat, bu sürede 9 gol attı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 10'u lig olmak üzere toplam 18 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2018-19 sezonunda 4 kez fileleri havalandırdı.
- 12.07.2019
- Güncelleme: 12.07.2019 12:15
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
-
Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.