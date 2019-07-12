Galatasaray'da seçim yok yola devam

Galatasaray'ın 23 Mart'ta gerçekleştirilen kongresinde, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen sarı- kırmızılılarda yönetim, bu karara itiraz ederek 'tedbir kararı' aldırmıştı. Bu karara yapılan itiraz, 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada muhalif kesim tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti. Yönetimin avukatları ise "İdari ibra diye bir kavram yoktur. Tüzük yasaya aykırı biçimde hazırlanmıştır. Yasa maddesi divanı bağlar" diyerek savunma yaptı. İki tarafı dinleyen hakim, tedbir kararının devamına hükmetti. Sarı-kırmızılılarda böylece 2018'de 3 yıllığına seçilen Mustafa Cengiz ve yönetimi görevine devam edecek. İdari ibrasızlığın kaldırılması konusunda mahkeme sürecek.

'ADALET' VURGUSU

Galatasaray yönetiminin Avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kırbıyık, "Galatasaray yönetimi görevinin başındadır. Adalet yerini buldu. İdari ibrasızlığa ilişkin verilen tedbirin yürütülmesi durdurulmuştur. Tedbir kalksaydı dahi diğer mahkemelerde devam eden yargılamalarımız vardı" dedi.

GALATASARAY TARİHİ UNUTMAZ

Sarı-kırmızılı bir grup taraftar, Çağlayan Adliyesi'ne gelerek yönetim lehinde tezahüratlarda bulunurken, muhalif kesimi protesto etti. Mahkeme binası önünde "Tüzük değişsin üyelik açılsın" ve "Galatasaray halkındır, lisenin değil" pankartları açıldı. ultrAslan taraftar grubunun avukatı Serdar Öktem, "Galatasaray'ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyetin temsilcilerini Galatasaray tarihi asla unutmayacaktır" diyerek sert bir açıklama yaptı.