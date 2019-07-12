Galatasaray'da seçim yok yola devam
Galatasaray'ın 23 Mart'ta gerçekleştirilen kongresinde, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen sarı- kırmızılılarda yönetim, bu karara itiraz ederek 'tedbir kararı' aldırmıştı. Bu karara yapılan itiraz, 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, idari açıdan ibra edilmeyen yönetim kurulu için aldığı tedbir kararının devamına hükmetti. Cengiz rahat bir nefes aldı.
Galatasaray'ın 23 Mart'ta gerçekleştirilen kongresinde, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen sarı- kırmızılılarda yönetim, bu karara itiraz ederek 'tedbir kararı' aldırmıştı. Bu karara yapılan itiraz, 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada muhalif kesim tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti. Yönetimin avukatları ise "İdari ibra diye bir kavram yoktur. Tüzük yasaya aykırı biçimde hazırlanmıştır. Yasa maddesi divanı bağlar" diyerek savunma yaptı. İki tarafı dinleyen hakim, tedbir kararının devamına hükmetti. Sarı-kırmızılılarda böylece 2018'de 3 yıllığına seçilen Mustafa Cengiz ve yönetimi görevine devam edecek. İdari ibrasızlığın kaldırılması konusunda mahkeme sürecek.
'ADALET' VURGUSU
Galatasaray yönetiminin Avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kırbıyık, "Galatasaray yönetimi görevinin başındadır. Adalet yerini buldu. İdari ibrasızlığa ilişkin verilen tedbirin yürütülmesi durdurulmuştur. Tedbir kalksaydı dahi diğer mahkemelerde devam eden yargılamalarımız vardı" dedi.
GALATASARAY TARİHİ UNUTMAZ
Sarı-kırmızılı bir grup taraftar, Çağlayan Adliyesi'ne gelerek yönetim lehinde tezahüratlarda bulunurken, muhalif kesimi protesto etti. Mahkeme binası önünde "Tüzük değişsin üyelik açılsın" ve "Galatasaray halkındır, lisenin değil" pankartları açıldı. ultrAslan taraftar grubunun avukatı Serdar Öktem, "Galatasaray'ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyetin temsilcilerini Galatasaray tarihi asla unutmayacaktır" diyerek sert bir açıklama yaptı.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
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eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Galatasaray'da seçim yok yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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