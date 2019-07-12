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12 Temmuz 2019, Cuma
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kombinede 7 yılın rekorunu kırdı

Galatasaray kombinede 7 yılın rekorunu kırdı

?, öncesi satılan kombine sayısının 32 bine ulaştığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 'da satışa çıkartılan yenileme döneminde yapılan satış ile son 7 sezonun rekorunu kırdı.

?, öncesi satılan kombine sayısının 32 bine ulaştığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 'da satışa çıkartılan yenileme döneminde yapılan satış ile son 7 sezonun rekorunu kırdı. Genel satışta da rekora doğru koştuğu ifade edilen taraftarlara kulüp tarafından teşekkür edildi. 40 bin kombineye ulaşıldığında ise satışlar duracak.

CSKA'YA 'HAYIR'
, Kupası'nda Güney Afrika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Buna karşılık Onyekuru şans bulamadı. Bu nedenle Gernot Rohr'a eleştiriler yöneltildi. Ayrıca, genç yıldızın, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek 'nın teklifini geri çevirdiği de bildirildi.

  1. 12.7.2019
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