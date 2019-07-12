Galatasaray kombinede 7 yılın rekorunu kırdı
Galatasaray?, yeni sezon öncesi satılan kombine sayısının 32 bine ulaştığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 11 Haziran'da satışa çıkartılan yenileme döneminde ilk gün yapılan satış ile son 7 sezonun rekorunu kırdı.
Galatasaray?, yeni sezon öncesi satılan kombine sayısının 32 bine ulaştığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 11 Haziran'da satışa çıkartılan yenileme döneminde ilk gün yapılan satış ile son 7 sezonun rekorunu kırdı. Genel satışta da rekora doğru koştuğu ifade edilen taraftarlara kulüp tarafından teşekkür edildi. 40 bin kombineye ulaşıldığında ise satışlar duracak.
CSKA'YA 'HAYIR'
Nijerya, Afrika Kupası'nda Güney Afrika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Buna karşılık Onyekuru şans bulamadı. Bu nedenle Gernot Rohr'a eleştiriler yöneltildi. Ayrıca, genç yıldızın, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek CSKA'nın teklifini geri çevirdiği de bildirildi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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