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12 Temmuz 2019, Cuma
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’den özel istek

Fatih Terim’den özel istek

Önce? Bruma sonra Onyekuru'yu parlatan 'in yönetimden sürpriz bir isim talep ettiği iddia edildi. B takımlarından 'da forma giyen 2000 doğumlu Vignato...

sonra Onyekuru'yu parlatan 'in yönetimden sürpriz bir isim talep ettiği iddia edildi. B takımlarından 'da forma giyen 2000 doğumlu Vignato... Aynen FC'de forma giyen Silas Wamangituka gibi pek çok üst düzey takımın peşinde olduğu 10 numaralı oyuncu için Terim'in büyük hayalleri olduğu gündeme getirildi.

  1. 12.7.2019
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