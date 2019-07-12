Fatih Terim’den özel istek

Önce Bruma sonra Onyekuru'yu parlatan Fatih Terim'in yönetimden sürpriz bir isim talep ettiği iddia edildi. İtalya Serie B takımlarından Chievo Verona'da forma giyen 2000 doğumlu Vignato... Aynen Paris FC'de forma giyen Silas Wamangituka gibi pek çok üst düzey takımın peşinde olduğu 10 numaralı oyuncu için Terim'in büyük hayalleri olduğu gündeme getirildi.