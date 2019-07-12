Fatih Terim’den özel istek
Önce? Bruma sonra Onyekuru'yu parlatan Fatih Terim'in yönetimden sürpriz bir isim talep ettiği iddia edildi. İtalya Serie B takımlarından Chievo Verona'da forma giyen 2000 doğumlu Vignato...
Önce Bruma sonra Onyekuru'yu parlatan Fatih Terim'in yönetimden sürpriz bir isim talep ettiği iddia edildi. İtalya Serie B takımlarından Chievo Verona'da forma giyen 2000 doğumlu Vignato... Aynen Paris FC'de forma giyen Silas Wamangituka gibi pek çok üst düzey takımın peşinde olduğu 10 numaralı oyuncu için Terim'in büyük hayalleri olduğu gündeme getirildi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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